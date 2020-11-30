‏رئيس ‫المجلس الرئاسي ‫فائز السراج‬ يدعو إلى اجتماع غدا لحل أزمة تجميد إيرادات ا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يدعو إلى اجتماع غدا لحل أزمة تجميد إيرادات النفط وتداعياتها.
#الحدث_الليبي
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يدعو إلى اجتماع غدا لحل أزمة تجميد إيرادات النفط وتداعياتها.
#الحدث_الليبي
نقولوا لباشاغا طري فشي ؟
وين تنظف وزارتك من فروخ المصريين والتوانسة والمغاربة والسوادين وتشادين والسوريين والجزائريين والافارقة ..؟؟، والعائدون بعدين تعال تكلم مع ليبياوباقي الملل الأخرى وتخلوا الأجانب يغيروا لواحات سيارتهم من لواحات ليبية إلى لوحة أجنبية بلون أزرق وأبيض ممكن إيصر منكم … والكلام هذا لحمير الشرق أيضا في الختام نقولوا لكم ليبيا وشعبها وقياداتها كماقال المثل الشعبي ” زي الحمار زي زبلة ” .
أضف تعليقـك