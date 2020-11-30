المحجوب: القوات المسلحة وجهت ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية الموجودة في صحراء ال

المحجوب: القوات المسلحة وجهت ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية الموجودة في صحراء الجنوب. #ليبيا #المرصد
المحجوب: القوات المسلحة وجهت ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية الموجودة في صحراء الجنوب. #ليبيا #المرصد
من هو اليهودي شكري الدبار …..؟؟
اليهودي الشكري الدبار : هو شخص من أصول مصرية يرجع نسبة الى يهود مصر ومن العائلات التي جلبهم يهود القذاذفة بتعليمات حراس المعبد اليهودي وتمكنيهم على رقاب الشعب الليبي مثل عدة قبائل يهودية قدمت سنة 1800م من تونس تم زراعتها داخل القبائل الليبية التي نقرضت بسبب حروب حراس المعبد ضد القبائل الليبية .
المدعو الشكري الدبار من مواليد : منطقة الضبعة المصرية التي تعتبر مسقط رأس جمعة الزوام المعروف بأحمد قذاف الدم وشقيقة السيد قذاف الدم المشرفين على تصفية أبناء ليبيا الوطنيون وستبدالهم العائلات اليهودية من تونس ومصر وتشاد والسودان والنيجر ونيجيريا والجزائر والمغرب وموريتانيا وسوريا بمايعرف عند الليبيين بالعائدون.
فهؤلاء تم جلبهم سنة 1800م بأشراف الملكة اليزايبت وحراس المعبد بكافة فروعها ببريطانيا وامريكا وماتبقى منهم قام معمر القذافي بجلبهم وتمكينهم من مفاصل الدولة وسلطهم على على الشعب الليبيي طيلة 42م ومازالوا مستمرين حتى 2020م بأوامر بريطانية وأمريكية ومنهم الكثير بالأجهزة الامنية والمخابرات ومنحهم الاموال الليبية من غير حساب .
رصيد المدعو شكري الدبار : قام شكري الدبار بسرقة أموال الشعب الليبي طيلة 10 سنوات فبراير برعاية يهودية داخل مفاصل الدولة الليبية سرق مايقارب 350مليون من جامعة المرقب حسب أقوال نوري السويس رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية جامعة المرقب وهو يبزنس مع اليهودي محمد العماري حمار المقاتلة بموافقة اليهودي السراج وبمباركة اليهودي الصديق الكبير المكلف بتحويل المبالغ المالية لهؤلاء اليهود الى مالطا معقل حراس المعبد وتركيا وكر غسيل الاموال ، كما تربطة علاقة وتوطيدة بمدير مكتب اليهودي محمد العماري، وهؤلاء العائدون ضيعوا ليبيا وشعبها المريض نفسياً وقبائله المتخلفة ذهنياً.
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