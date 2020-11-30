رئيس لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي:

-اختطاف وكيل وزارة الصحة "عبدالرحمن عمير" ونجاة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض د. "بدر الدين بشير النجار".

-اليوم كان من المقرر أن يطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة توعوية بمنطقة قصر بن غشير.

-عندما توجه وكيل وزارة الصحة "عبدالرحمن عمير" مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قامت جهة بإيقاف سيارات الصحة واقتادت وكيل الوزارة إلى جهة غير معلومة دون إيضاح الأسباب.

-أما عن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، قامت المجموعة بإطلاقه على حال سبيله، وهو الآن بمقر المركز الوطني.