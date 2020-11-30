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رئيس لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي: -اختطاف

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي:

-اختطاف وكيل وزارة الصحة "عبدالرحمن عمير" ونجاة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض د. "بدر الدين بشير النجار".
-اليوم كان من المقرر أن يطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة توعوية بمنطقة قصر بن غشير.
-عندما توجه وكيل وزارة الصحة "عبدالرحمن عمير" مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قامت جهة بإيقاف سيارات الصحة واقتادت وكيل الوزارة إلى جهة غير معلومة دون إيضاح الأسباب.
-أما عن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، قامت المجموعة بإطلاقه على حال سبيله، وهو الآن بمقر المركز الوطني.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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