ئيس أكاديمية الدراسات العليا سابقا أ.د. صالح ابراهيم: -نجاح أى مجتمع أو فشله ما

ئيس أكاديمية الدراسات العليا سابقا أ.د. صالح ابراهيم:

-نجاح أى مجتمع أو فشله ماهو إلا انعكاس حقيقى لجودة التعليم وكفاءته.

-تخبط الحكومات وتناقض سياستها هو تعبير أصيل عن إخفاق السياسات التعليمية فى مراحلها المختلفة.

-للأسف الشديد نرى بعض من الليبيين يفتخرون بأن الأطباء الليبيين يقاتلون كورونا فى الدول الغربية ويعتزون بأننا لنا أطباء وأساتذة مهندسين فى أرقى الجامعات علما بأنهم درسوا على حساب قوة الشعب الليبي، وفى ذات الوقت نسترخص على أساتذتنا وأطبائنا فى ليبيا مرتبات مجزية بل ونقرر قطع علاوات التدريس ونرفض إعطاء مكافآت للأطباء الليبيين الذين يقاتلون هذه الجائحة فى ظروف سيئة وإدارة فاسدة.

-يكفي أن أقول أن هناك أكثر من 3000 طبيب ليبى فى بريطانيا أنفقت عليهم الدولة الليبية والآن يغطون عجز المستشفيات البريطانية وربما نفس العدد فى ألمانيا.

-التحجج بأن ليبيا ظروفها صعبه ومرتباتها ضعيفه يخرج هؤلاء من دائرة البشر إلى دائرة الدواب.

-لا يمكن لمجتمع أن يتطور عندما يقوده اناس عاشوا مشردين فى الخارج وتربوا على تقبل الإعانات الاجتماعية من الدول الغربية وكبروا على عقدة النقص أمام من كانوا يوفروا لهم الحماية ولقمة العيش.

-كيف يمكن لمجتمع أن يتطور وهو يعانى من صراع التيران بين مصرف ليبيا المركزى ومؤسسة النفط على لقمة عيش الليبيين علما بأن كلتا المؤسستين هما مؤسسات فنية لا علاقة لهما برسم السياسة العامة للمجتمع.

-كيف يمكن لمجتمع أن يتقدم وحكومته غاطسه فى الفساد وسعيدة بارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار 30% فى يوم خلال شهرا واحد.

-الحل هو تصميم المعلمين والأساتذة الليبيين المتواجدين فى ليبيا لا خارجها أن يقرروا اقتحام الانتخابات القادمة ويشكلوا أغلبية للبرلمان القادم وأن يكنسوا كل "الديناصورات كما وصفتهم حاكمة ليبيا غير المنتخبة من السراق وبقايا المستوردين من الخارج".

-نحن الأساتذة والمعلمين لا يمكن حل مشاكلنا المهنية والمالية بالاضرابات أو عن طريق المحاكم والنقابات ولكن سوف نعالجها بتشكيل تكتل يشكل الكتلة الحرجة فى المجمتع الليبى وسوف نعيد ليبيا من بين أنياب هؤلاء "الديناصورات وسراق المال العام والمخبرين للدول الأجنبية ومن بين نواجد موظفى ستيفانى المحليين" أو ما أسمتهم بفريق الحوار السياسى الليبى.