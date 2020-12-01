المسماري يكشف تفاصيل عملية القوات المسلحة التي استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة ف

المسماري يكشف تفاصيل عملية القوات المسلحة التي استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة في أوباري

قال الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن تنظيم القاعدة منذ الإعلان عن العملية التي نفذتها سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة التابعة للجيش، قام بتغيير العديد من تمركزاته ونقل الأسلحة والذخائر من مكان لآخر.

المسماري طالب خلال استضافته عبر قناة “ليبيا الحدث” الأحد القوات المسلحة في المنطقة العسكرية سبها وبراك الشاطيء ومرزق وأوباري وغات بضرورة الانتباه وأخذ أقصى درجات الحذر، من احتمالية قيام التنظيم بتوجيه ضربة مضادة ضد الجيش كردة فعل لما حصل.

وأكد على دور المواطن الليبي الذي تهمه ليبيا وسلامة أمنها؛ من خلال المساهمة في أي معلومات عن هذه المجموعات، خاصة تحركاتها في الجنوب الغربي.

وعلق على تصريحات محمد قنونو قائلًا: “هناك من يحاول تضليل الرأي العام باستغلال أي ثغرة، ويحاولون ضرب النجاحات بأكاذيب باطلة، وعلى الشعب الليبي أن يثق في جيشه وأبنائه في المعركة ولا بد أن نستمر فيها، على ما يبدو أنه لم يقرأ مخرجات جنيف ولم يطلع على حوارات 5+5، هو موجه توجيهًا لإفساد نتائج لجنة 5+5، وإيجاد مبررات لمواصلة الحرب بعد أن تأكد بأن العديد من مليشياته ستكون خارج الحسابات، خاصة أن المخرجات تؤكد على حل المليشيات”.

أما عن تحركات تركيا الأخيرة فقال: “البعثة أعطت تركيا والمرتزقة 90 يومًا للمغادرة، لكن ما يحدث على الأرض عكس ذلك، ولا ينبئ بأي عمل إيجابي تجاه ما خرج من لجنة 5+5. هبوط 6 إلى 4 طائرات شحن عسكري ومدني يوميًا من تركيا يدل على أن أردوغان لا يريد الخروج، ونعتقد أنه لن يخرج بقرارات بل بشيء آخر هو ما يسعى له”.