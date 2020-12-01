المركز الوطني للأرصاد الجوية:
-مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض مناطق الشمال خاصة الساحلية، واحتمال ظهور ضباب على اخر الليل والصباح الباكر وبالأخص المرتفعات الجبلية.
-بينما يكون الطقس معتدل نسبيا على باقي مناطق ليبيا.
-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي مابين (15-23) م ونتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي.
المركز الوطني للأرصاد الجوية: -مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآ
المركز الوطني للأرصاد الجوية:
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