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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآ

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:
-مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض مناطق الشمال خاصة الساحلية، واحتمال ظهور ضباب على اخر الليل والصباح الباكر وبالأخص المرتفعات الجبلية.
-بينما يكون الطقس معتدل نسبيا على باقي مناطق ليبيا.
-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي مابين (15-23) م ونتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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