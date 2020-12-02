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ثلاث طائرات عسكرية تركية تفرغ حمولتها بقاعدة الوطية أفرغت ثلاث طائرات شحن عسكر

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ثلاث طائرات عسكرية تركية تفرغ حمولتها بقاعدة الوطية

أفرغت ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية حمولتها بقاعدة الوطية غرب ليبيا.

وكانت اتجهت في 26 نوفمبر الماضي، 3 طائرات شحن عسكرية تركية إلى غرب ليبيا وذلك بعد أيام قليلة على إعلان الجيش الألماني أن أنقرة منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي "إيريني" من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا فيما نفت تركيا الأمر، مؤكدة أن السفينة كانت تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء، وأن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من السلطات التركية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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