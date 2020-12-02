المركز الوطني للأرصاد الجوية: -طقس معتدل نسبيا هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ح

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-طقس معتدل نسبيا هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا حيث الرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة والحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق ما بين (17-23) م وتسجل انخفاض نسبي يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

-تبقى الفرصة لهطول أمطار متفرقة من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة الساحلية خلال هذا اليوم ويوم الغد الخميس والاحتمال الظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الأخضر.

-متوقع أن تتكاثر السحب من مساء الغد على أقصى مناطق الجنوب الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على غات والمناطق المجاورة لها.

-تنشط الرياح نسبيا من يوم الغد على مناطق الشمال نتيجة تأثرها بمنخفض سطحي متمركز جنوب إيطاليا.