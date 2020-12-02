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عضو مجلس النواب سعيد امغيب: وصلت فجر هذا اليوم إلى مدينة بنغازي رفقة بعض الزملاء

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عضو مجلس النواب سعيد امغيب: وصلت فجر هذا اليوم إلى مدينة بنغازي رفقة بعض الزملاء قادمين من مدينة طنجة المغربية، فضلنا عدم الذهاب إلى مدينة غدامس مباشرة والعودة إلى بنغازي بعد أن وجدنا غموض كبير ومخاوف كثيرة تلف جلسة غدامس المرتقبة.

#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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