رئيس البرلمان العربي عادل العسومي: -نثمن البيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاو

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي:

-نثمن البيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والذي أكد على رفض البلدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى أهمية الدور العربي في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.

-نرحب بما ورد في البيان بشأن ضرورة الحفاظ على استقرار دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية.

-نؤكد دعم البرلمان العربي للتوصل إلى حل سياسي شامل بإرادة ليبية خالصة لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها الموحدة.