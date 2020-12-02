بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء اختفاء الدكتور الصديق خلف ا

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء اختفاء الدكتور الصديق خلف الله بن دلة، نائب رئيس مستشفى الخضراء، والذي اختطف ظهر أمس في منطقة 11 يونيو بطرابلس، حيث تعرض لكمين حين كان يقود سيارته واقتاده أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظامياً ولا يزال مكان وجوده مجهولاً. كما دعت البعثة إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط، معربة عن قلقها إزاء ارتفاع مُعدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة التي باتت ترتكب الانتهاكات دونما خِشية لأي عقاب.
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ليبيا مباشر
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