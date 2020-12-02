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المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز، تناقش خلال اتصال هاتفي، مع ر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز، تناقش خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر المستجدات، حيث أكد الطرفان على ضرورة الاسراع في التوافق في لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي لانهاء حالة الانقسام والمضي قدما للانتخابات.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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