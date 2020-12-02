المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز، تناقش خلال اتصال هاتفي، مع ر

المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز، تناقش خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر المستجدات، حيث أكد الطرفان على ضرورة الاسراع في التوافق في لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي لانهاء حالة الانقسام والمضي قدما للانتخابات.