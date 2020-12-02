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في ورقة بعنوان (قراءة رباعية الأبعاد لخطاب استيفاني).. رئيس مركز دلباك للبحوث وا

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في ورقة بعنوان (قراءة رباعية الأبعاد لخطاب استيفاني).. رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د. محمد ابوراس الشريف:

-ستيفاني وليامز عندما ألمحت أكثر من مرة ومناسبة أن الليبين أمام فرصة للاستقرار فهي ليست المنجمه ليلي عبد اللطيف، وانما هي تعي ماتقول لرؤيته للمشهد عن قرب.
-الأمريكان لايمارسون الضغط الدولي على بعض الدول المرتبطة بالأزمة الليبية إلا رغبة لمصالح جيواسترتيحية للولايات المتحدة الأمريكية وحفظ التوازن.
-ستلجأ الولايات المتحدة لخيار "أمريكا فى ليبيا أو داعش"، وذلك لاعتبارات عديدة ومنها الحاكم الأمريكي الجديد الذي سيعيد إحياء مشروع الفوضى الخلاقة للواجهة وبشكل قد يكون مطور.
– الحكومة والنواب وبعض من الساسة يلهثون وراء مطماع لن تنتهي ومن غير المنتظر موقف وطني قريب لهم.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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