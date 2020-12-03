الأمم المتحدة: 20 ألف مقاتل أجنبي ومرتزق في ليبيا الآن كشفت رئيسة بعثة الأمم ال

الأمم المتحدة: 20 ألف مقاتل أجنبي ومرتزق في ليبيا الآن

كشفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن وجود 20 ألف مقاتل أجنبي ومرتزق في جميع أنحاء ليبيا، معتبرة ذلك “انتهاكا مروعا للسيادة الليبية”.

وقالت ستيفاني وليامز: “قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منازلكم. وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة”، مضيفة: “هم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة”.

وأضافت في افتتاح الاجتماع الثالث لملتقى الحوار السياسي الليبي، أن “وجود الأجانب في ليبيا ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم”.