ستيفاني ويليامز : ليبيا بحاجة سريعة إلى مليار دولار لتجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن ليبيا بحاجة سريعة إلى مليار دولار لاستثمارها في الأساسية لشبكة الكهرباء، من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة.

وأضافت وليامز – في كلمة افتتاحية لها في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي – أن توفير هذا المبلغ أمر في غاية الصعوبة الآن، بسبب الانقسامات في المؤسسات، وبسبب وباء الفساد، وهذه الطبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة.

وأوضحت وليامز أن أزمة الكهرباء؛ يُرافقها تفاقم أزمة جائحة كورونا، والتي وصلت عدد الإصابات بها في ليبيا إلى نحو 95 ألف حالة، وأن هذه التقديرات منخفضة؛ وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا إن هناك نقصًا رهيبًا في اختبارات الفيروس في البلاد.