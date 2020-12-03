حكومة الوفاق توقع اتفاقية مع إيطاليا لتدريس اللغة الإيطالية في المرحلة الثانوية

أعلنت حكومة الوفاق عن توقيع اتفاقية مع الجارة إيطاليا لتدريس اللغة الإيطالية في المرحلة الثانوية.

هذا وقد وقع وزير التعليم وعضو مجلس الرئاسي عماري زايد، مذكرة تفاهم مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا ولتر دي مارتينو، لدعم وترسيخ التعاون في مجال التعليم مع الجمهورية الإيطالية.

وقالت حكومة الوفاق إن المذكرة تضمنت تشجيع تعلـّم اللغة الإيطالية بمرحلة التعليم الثانوي، كلغة اختيارية بهدف زيادة المعرفة المتبادلة وتنمية التفاهم بين الشعبين والحكومتين، بحسب البيان.