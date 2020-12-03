المركز الوطني للأرصاد الجوية: -رياح نشطة وبادرة نسبيا على بعض مناطق غرب ليبيا-م

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-رياح نشطة وبادرة نسبيا على بعض مناطق غرب ليبيا-مناطق الخليج وسهل بنغازي هذا اليوم نتيجة لتأثرها بمنخفض جوي سطحي متمركز جنوب إيطاليا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة الساحلية ومن المتوقع أن تشمل بعض مناطق الجنوب الغربي من يوم الغد خاصة غات والمناطق المجاورة.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا ما بين (18-22) م وعلى المناطق الجبلية ما بين (14-17) م بينما تكون دافئة على بعض مناطق الجنوب الشرقي حيث تصل إلى (25) م.

-متابعة لكتل الهواء المؤثرة على ليبيا من المتوقع أنت تتأثر مناطق الشمال الغربي بداية من مساء السبت بامتداد منخفض جوي متمركز غرب أوربا مصحوب بكتلة هوائية باردة مع نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة من بداية الأسبوع.