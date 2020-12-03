في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو: ما قالته السي

في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو: ما قالته السيدة ستيفاني وليامز صحيح بل إن أوضاعنا أكثر كارثية، لكن هل لنا أن نسألها:- من السبب فيها، ومن الذي بدأ المأساة ولا يريد أن يُنهيها.. أليست الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؟.