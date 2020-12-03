عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس:

– الدستور هو الحل الأنسب والقرار بيد الشعب وليس بيد البعثة.

– خطاب ستيفاني أعجب البعض ورأوا فيه كأنه الحل وصفقوا له، ولكن سلامة قال قبلها مثل كلامها، وأعجبهم كلامه وصفقوا له.

– خطاب ستيفاني هو مجرد تخدير لتمطيط المرحلة الانتقالية وتعطيل قيام دولة الدستور التي يصنعها الشعب، وتحدياً صارخاً لإرادة الشعب متمثلاً في الإنكار المتعمّد لمشروع الدستور الذي يصنعه الشعب الليبي وأقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي بمقرها بمدينة البيضاء يوم 29/ 7/ 2017، وهو جاهز منذ 3 سنوات للاستفتاء عليه من الشعب الليبي بـ (نعم أو لا).

– السؤال هو لماذا تعطّل البعثة قيام دولة الدستور في ليبيا؟ ولماذا تنكر حق الشعب في تقرير مصيره؟".