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بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدين بشدة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له يوم أم

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدين بشدة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له يوم أمس الأطفال أثناء خروجهم من المدرسة في مدينة العجيلات، والذي أودى بحياة الطفل مصعب جمعة ضوء بن مسعود البالغ من العمر 16 عاماً وإصابة طفلين آخرين، جميعهم كانوا في زيهم المدرسي، وتدعو إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في هذا الاعتداء الصارخ وتقديم الجناة بسرعة إلى العدالة.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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