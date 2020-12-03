عاجل

معلقًا على تصريحات صنع الله.. الغرياني: لا ينبغي السكوت عن التدخل السافر لسلب ال

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

معلقًا على تصريحات صنع الله.. الغرياني: لا ينبغي السكوت عن التدخل السافر لسلب الليبيين ثرواتهم وإيراداتهم. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • متخلف عقليا هذا الخريانى قاللص الكبير مجرم خطير نهب ثروة الشعب الليبى ومنحها للمفسدين واردوغان الكلب الجربان الذى يبيع تركيا الان لقطرائيل وغدا يبيعكم فى سوق النخاسة لمن يدفع الثمن ورايناه يقبض على 35 اخوانى يريدون التخابر مع دول اجنبية دون اذن من المعتوه

    رد