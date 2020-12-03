معلقًا على تصريحات صنع الله.. الغرياني: لا ينبغي السكوت عن التدخل السافر لسلب ال

معلقًا على تصريحات صنع الله.. الغرياني: لا ينبغي السكوت عن التدخل السافر لسلب الليبيين ثرواتهم وإيراداتهم. #ليبيا #المرصد
معلقًا على تصريحات صنع الله.. الغرياني: لا ينبغي السكوت عن التدخل السافر لسلب الليبيين ثرواتهم وإيراداتهم. #ليبيا #المرصد
متخلف عقليا هذا الخريانى قاللص الكبير مجرم خطير نهب ثروة الشعب الليبى ومنحها للمفسدين واردوغان الكلب الجربان الذى يبيع تركيا الان لقطرائيل وغدا يبيعكم فى سوق النخاسة لمن يدفع الثمن ورايناه يقبض على 35 اخوانى يريدون التخابر مع دول اجنبية دون اذن من المعتوه
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