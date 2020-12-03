انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة ا

انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية سواء محطة كهرباء شمال بنغازى و محطة كهرباء الزويتينة من

( 230 الى 180 ) مليون قدم مكعب الامر الذي ادى الى فقدان طاقة كهربائية تقدر في حدود (250 ميجاوات ) الأمر الذي تسبب في ازدياد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية حتي وصل إلي (400ميجاوات)