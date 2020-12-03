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انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة ا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية سواء محطة كهرباء شمال بنغازى و محطة كهرباء الزويتينة من
( 230 الى 180 ) مليون قدم مكعب الامر الذي ادى الى فقدان طاقة كهربائية تقدر في حدود (250 ميجاوات ) الأمر الذي تسبب في ازدياد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية حتي وصل إلي (400ميجاوات)

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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