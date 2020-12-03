انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة ا

انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية سواء محطة كهرباء شمال بنغازى و محطة كهرباء الزويتينة من
( 230 الى 180 ) مليون قدم مكعب الامر الذي ادى الى فقدان طاقة كهربائية تقدر في حدود (250 ميجاوات ) الأمر الذي تسبب في ازدياد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية حتي وصل إلي (400ميجاوات)
انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة ا
انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية سواء محطة كهرباء شمال بنغازى و محطة كهرباء الزويتينة من
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