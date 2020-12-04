عقيلة صالح يرفض التفاوض في غدامس أعرب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن رفضه الت

عقيلة صالح يرفض التفاوض في غدامس

أعرب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن رفضه التفاوض في مدينة غدامس، مؤكدا أنه لن يشارك في الجلسة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل على الإطلاق.

وأضاف صالح في بيان له أن مفاوضات طنجة السياسية الهادفة إلى المصالحة بين أعضاء مجلس النواب تضمنت عددًا كبيرًا من الخلافات، متوقعا استمرار تلك الخلافات في اجتماع غدامس المقبل.

وتابع صالح أن اجتماع غدامس لن يكون فعالا، مشيرا إلى أنه يهدف فقط لإطالة أمد الأزمة الليبية وتفاقمها، مبينا أنه في السنوات الأخيرة، تم تنظيم عدد كبير من اللقاءات حول القضية الليبية، لكن كلا منها لم يساعد بأي شكل من الأشكال في حل النزاع، على سبيل المثال، المنتدى السياسي الليبي في تونس، الذي انتهى بفضيحة فساد، وكذلك الاجتماع في طنجة، حيث تم بحث المصالحة بين الأطراف المتصارعة.