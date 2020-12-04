المتحدث الرسمي ينفي ما نقله موقع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن رئيس مجلس النواب عقيلة صلاح

نفى المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” ما نقله الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الروسية مساء اليوم من تصريحات منسوبة لرئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” ، وأكد ” بليحق ” بأن هذه التصريحات عارية عن الصحة نافياً أياها جملةً وتفصيلاً مؤكداً بأن المستشار ” عقيلة صالح ” لم يُدلي بأي تصريح لسبوتنيك ولا اي وكالة أنباء أخرى ، كما أدان المتحدث الرسمي نشر مثل هذه الأخبار التي لا تمثل اخلاق فخامته واسلوبه في تعاطيه مع مجريات الأحداث وتعامله مع الاخرين.