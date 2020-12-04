السفارة الأمريكية: قلقون من عمليات الاختطاف في ليبيا أعربت سفارة الولايات المت

السفارة الأمريكية: قلقون من عمليات الاختطاف في ليبيا

أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن عمليات الاختطاف بما في ذلك اختطاف نائب رئيس مستشفى الخضراء الدكتور الصديق خلف الله بن دلة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعت، إلى إطلاق الدكتور بن دلة، وهو أستاذ جامعي وجرّاح عظام معروف يبلغ من العمر 66 عامًا، فورا ودون شروط.

وقالت البعثة في بيان، إن الدكتور بن دلة، اختُطف ظهر الثلاثاء، في منطقة 11 يونيو بطرابلس، حيث تعرض لكمين حين كان يقود سيارته، من قبل أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظامياً، ولا يزال مكانه مجهولاً.