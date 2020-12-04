المركز الوطني للأرصاد الجوية: -طقس يميل للاعتدال هذا اليوم على أغلب المناطق واح

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-طقس يميل للاعتدال هذا اليوم على أغلب المناطق واحتمال سقوط امطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة (الساحل الممتد من اجدابيا حتى طبرق) كما تتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق أقصى الجنوب الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتشمل الاحتمالية يوم الغد بعض مناطق الوسط، والشمال الغربي ونتوقع أن تكون جيدة يوم الغد على مناطق الحمادة والجفرة والمناطق المجاورة لها.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي ما بين (18-22) م وعلى المناطق الجبلية ما بين (14-17) م بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا ما بين (20-26) م، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

-من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الغد بامتداد منخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية باردة ينتج عنه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة يوم الأحد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.