في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد امغيب: المستشار عقيلة صالح مازال هو الرئيس لمجلس النواب وهو المخول مع هيئة الرئاسة فقط بدعوة المجلس للانعقاد، وبالتالي من خلال دعوته لانعقاد المجلس في مدينة بنغازي يوم الاثنين القادم يكون قد قطع الطريق قانونياً أمام أي محاولة لعقد جلسة اخرى في مدينة غدامس أو غير غدامس خاصة وأن البيان الصادر عن اجتماعات طنجة بعد التئام المجلس هناك أكد في أول فقرة على أن المقر الرئيسي والدستوري لانعقاد جلسات مجلس النواب هي مدينة بنغازي وقد رحب سابقاً السيد الرئيس بالاجتماعات التشاورية في مدينة طنجة المغربية الرامية لعودة مجلس النواب للواجهة السياسية

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