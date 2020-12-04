عضو مجلس النواب ميلود الأسود: -وصل أمس إلى مدينة غدامس قرابة 96 نائباً لبدء مبا

عضو مجلس النواب ميلود الأسود:
-وصل أمس إلى مدينة غدامس قرابة 96 نائباً لبدء مباشرة التشاور لاستكمال وتنفيذ ما وقع الاتفاق عليه بمدينة طنجة.
-بدءطأ النقاش ومراجعة اللائحة للاتفاق على التعديلات الضرورية لتحسين الأداء.
-الأجواء إيجابية رغم محاولات التشويش ومحاولات الضغط على أعضاء مجلس النواب.
-بانتظار التحاق المزيد من النواب وستعقد جلسة رسمية بمدينة غدامس.
-ما أعلن عنه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب من دعوة للاجتماع فى بنغازي هي محاولة تشويش لافشال لقاء غدامس ولن يجد أي تجاوب لدى النواب ولا تراجع عن تصحيح المسار.
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