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مصادرنا : البعثة دعت أعضاء الحوار إلى “ إجتماع زووم ” الساعة الثانية بعد ظهر الغ

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادرنا : البعثة دعت أعضاء الحوار إلى “ إجتماع زووم ” الساعة الثانية بعد ظهر الغد لإبلاغهم بنتيجة تصويتهم على آلية الترشح والخطوات القادمة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • وَيَا جهلة الخليج يا مفسدين بيت الله الحرام يالي ما تسمعوش فالكلام – قاللكم القرضاوي والسيستاني والمرجفين تحت ظلايل المدينة قاللكم اليهودي القرضاوي ” نخليكم تمشوا تطوفوا عالجين ما تلخبطوش …..” 🌩⚡️⚡️
    على ذلك ازالة الملصقات الزرقاء حول البيت الحرام . وتغيير الحرس الي يتصلوا بإيطاليا – الفاشية بنقالاتهم. مع ال سرور . قبل فوات الاوان .

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