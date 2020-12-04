مصادرنا : البعثة دعت أعضاء الحوار إلى “ إجتماع زووم ” الساعة الثانية بعد ظهر الغ

مصادرنا : البعثة دعت أعضاء الحوار إلى “ إجتماع زووم ” الساعة الثانية بعد ظهر الغد لإبلاغهم بنتيجة تصويتهم على آلية الترشح والخطوات القادمة. #ليبيا #المرصد
مصادرنا : البعثة دعت أعضاء الحوار إلى “ إجتماع زووم ” الساعة الثانية بعد ظهر الغد لإبلاغهم بنتيجة تصويتهم على آلية الترشح والخطوات القادمة. #ليبيا #المرصد
وَيَا جهلة الخليج يا مفسدين بيت الله الحرام يالي ما تسمعوش فالكلام – قاللكم القرضاوي والسيستاني والمرجفين تحت ظلايل المدينة قاللكم اليهودي القرضاوي ” نخليكم تمشوا تطوفوا عالجين ما تلخبطوش …..” 🌩⚡️⚡️
على ذلك ازالة الملصقات الزرقاء حول البيت الحرام . وتغيير الحرس الي يتصلوا بإيطاليا – الفاشية بنقالاتهم. مع ال سرور . قبل فوات الاوان .
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