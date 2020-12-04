مصادرنا : البعثة دعت أعضاء الحوار إلى “ إجتماع زووم ” الساعة الثانية بعد ظهر الغ

مصادرنا : البعثة دعت أعضاء الحوار إلى “ إجتماع زووم ” الساعة الثانية بعد ظهر الغد لإبلاغهم بنتيجة تصويتهم على آلية الترشح والخطوات القادمة. #ليبيا #المرصد