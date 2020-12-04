في تدوينة عبر فيسبوك..رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي رج

في تدوينة عبر فيسبوك..رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي رجب الآغا: تعديل سعر الصرف بشرط إلغاء كافة القيود المفروضة للحصول على العملة الأجنبية للأغراض الاستيرادية (التجار) والشخصية (المواطن) وإلغاء القيود المفروضة على مصرف الوحدة والتجارة والتنمية لحصولها على العملة الأجنبية لغرض فتح الاعتمادات، مع تفعيل قرار الجمارك بشأن عدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية الا وفق أساليب الدفع المصرفية، غير ذلك فهو عبث واستمرار للأزمة والضحية لن يكون الا المواطن البسيط.
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ليبيا مباشر
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