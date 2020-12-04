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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يتهم امريكا بتعطيل تكليف مبعوث أممي إلى ليب

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يتهم امريكا بتعطيل تكليف مبعوث أممي إلى ليبيا، ويشدد على ضرورة الاتفاق على تكليف رئيس جديد للبعثة الاممية في ليبيا.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • رفعتوه لوفروف – للادغال الي في الطاجكستان يجري ويتلفت بين الاشجاًر ” -لوفروف الطاجكستاني ”
    “انت مش مصدق انك من الطاجكستان – عالاقل تلقى اهلك وناسك تعيش معاهم مرتاح مع البسطاء وتريح رأسك من التفكير

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