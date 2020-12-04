وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يتهم امريكا بتعطيل تكليف مبعوث أممي إلى ليب

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يتهم امريكا بتعطيل تكليف مبعوث أممي إلى ليبيا، ويشدد على ضرورة الاتفاق على تكليف رئيس جديد للبعثة الاممية في ليبيا.