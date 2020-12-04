وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يتهم امريكا بتعطيل تكليف مبعوث أممي إلى ليب

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يتهم امريكا بتعطيل تكليف مبعوث أممي إلى ليبيا، ويشدد على ضرورة الاتفاق على تكليف رئيس جديد للبعثة الاممية في ليبيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يتهم امريكا بتعطيل تكليف مبعوث أممي إلى ليبيا، ويشدد على ضرورة الاتفاق على تكليف رئيس جديد للبعثة الاممية في ليبيا.
رفعتوه لوفروف – للادغال الي في الطاجكستان يجري ويتلفت بين الاشجاًر ” -لوفروف الطاجكستاني ”
“انت مش مصدق انك من الطاجكستان – عالاقل تلقى اهلك وناسك تعيش معاهم مرتاح مع البسطاء وتريح رأسك من التفكير
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