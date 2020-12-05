جالو .. وقفة احتجاجية بسبب تجاهل مشروع صيانة طريق أجدابيا – الكفرة دعا أهالي وأ

جالو .. وقفة احتجاجية بسبب تجاهل مشروع صيانة طريق أجدابيا – الكفرة

دعا أهالي وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأندية والهلال الأحمر ببلدية جالو ، إلى وقفة احتجاجية أمام الطريق العام الرابط بين مدينتي أجدابيا وجالو، احتجاجًا على تجاهل في تنفيذ مشروع صيانة طريق أجدابيا – أوجلة – جالو – الكفرة.

وأوضح المشرفون على الوقفة أن الوعود بشأن مشروع صيانة طريق أجدابيا – أوجلة – جالو – الكفرة، لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، وأن معاناة أهالي بلديات الواحات تتفاقم، وأن الخسائر في الأرواح والممتلكات تزداد يومًا بعد يوم.