عاجل

جالو .. وقفة احتجاجية بسبب تجاهل مشروع صيانة طريق أجدابيا – الكفرة دعا أهالي وأ

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جالو .. وقفة احتجاجية بسبب تجاهل مشروع صيانة طريق أجدابيا – الكفرة

دعا أهالي وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأندية والهلال الأحمر ببلدية جالو ، إلى وقفة احتجاجية أمام الطريق العام الرابط بين مدينتي أجدابيا وجالو، احتجاجًا على تجاهل في تنفيذ مشروع صيانة طريق أجدابيا – أوجلة – جالو – الكفرة.

وأوضح المشرفون على الوقفة أن الوعود بشأن مشروع صيانة طريق أجدابيا – أوجلة – جالو – الكفرة، لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، وأن معاناة أهالي بلديات الواحات تتفاقم، وأن الخسائر في الأرواح والممتلكات تزداد يومًا بعد يوم.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك