مصلحة الجمارك تعمل بنظام التتبع الالكتروني

قالت مصلحة الجمارك بانه سيتم العمل بنظام التتبع الالكتروني المتفق عليه بين شركة sck و وزارة المالية متمثله في مصلحة الجمارك.

واوضحت المصلحة بان دخول اي بضاعه لن يمر الا بناء على حصولها على شهادة CETN وهو انطباق الشروط بصحة الاوراق وصحتها واعلان بان البضاعه صحيحه وتخضع لكافة الاشتراطات للدولة الليبية .

واشارت الى ان من بين الاجراءات صحة الفاتوره الماليه وصحة شهادة المنشأ والاقرار الجمركي و بوليصة شحن تحتوي كل المعلومات والتي منها الكمية والنوعية والعدد والوزن