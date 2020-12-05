هيئة الكهرباء: انخفاض مخصصات الغاز يؤدي لطرح الأحمال في المنطقة الشرقية والوسطى

أعنت الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة في الحكومة الليبية انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وأضافت الهيئة عبر حسابها على “فيسبوك” أن انخفاض المخصصات سواء إلى محطة كهرباء شمال بنغازي و محطة كهرباء الزويتينة من( 230 إلى 180 )مليون قدم مكعب أدى إلى فقدان طاقة كهربائية تقدر في حدود (250 ميغاوات).

وأشارت الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة إلى أن هذا الانخفاض تسبب في ازدياد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية حتي وصل إلي (400ميغاوات) بحسب إدارة التحكم الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفه إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لم توضح لنا سبب فقدان هذه الكمية.

وأضاف خليفة أن فقدان هذه الكمية سيسفر عن ساعات طرح للأحمال تتراوح ما بين (4 إلى 6 ساعات) على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة إن هذه المشكلة خارجه عن إرادة الشركة العامة للكهرباء وفور تزويدنا بالكميات المتفق عليها من الغاز من قبل شركة سرت ستستعيد الشبكة الكهربائية استقرارها نسبياً.