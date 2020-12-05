في كلمته الختامية لمنتدى الحوارات المتوسطية أمس الجمعة.. وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو:

-عملية استقرار ليبيا قد بدأت، لكن طريقها لا تزال طويلة.

-هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى كافة جهود المجتمع الدولي لضمان الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا(Unsmil)، وإحباط محاولات تخريب التقدم المحرز، الذي بدأ بوقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط.

-بفضل عمل الأمم المتحدة في سياق عملية برلين، فقد بدأ الشعب الليبي أخيرًا السير على طريق الاستقرار والأمن والازدهار، لكن لا تزال هناك طريق طويلة لنقطعها صعوداً.

-يجب الحفاظ على مجال الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، يتفاوض بشأنه الليبيون فيما يتعلق بأمن ليبيا.

#الحدث_الليبي