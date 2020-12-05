خارجية الوفاق: توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة هو شأن ليبي. #ل

خارجية الوفاق: توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة هو شأن ليبي. #ليبيا #المرصد
خارجية الوفاق: توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة هو شأن ليبي. #ليبيا #المرصد
كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون .. فالشعب الليبى ممثلا فى مجلس النواب رفض حكومتكم مرتين ورفض اتفاقيات العار مع تركيا واذا كان اردوغان نال موافقة اليرلمان التركى وهو رئيس منتهب فكيف تنفذ بدون موافقة اليرلمان اللسبى !! اتفووه عليكم ياخارية الوفاق هو مين الذى جاء بكم وفرصكم على الشعب اللييى اليست الامم المتحدة وهى قادرة على استبعاد من جاءت بهم اما الشعب الليبى قليلفظكم يازبالة
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