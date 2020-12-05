عبدالعزيز: نشكر الأتراك والقطريين على ما قدموه لنا.. والعالم شهد على وجود رشاوي في حوار تونس. #ليبيا #المرصد
عبدالعزيز: نشكر الأتراك والقطريين على ما قدموه لنا.. والعالم شهد على وجود رشاوي في حوار تونس. #ليبيا #المرصد
وسنشكرهم نحن قريبا عندما يقدموا الخوان امثالكم قربان وعربون صداقة حيث نرى افلاس اردوغان وبيع اصول تركيا لقطرائيل ونرى سعى قطر للمصالحة مع دول الخليج الرافضة للاخوان وهو ما رايناه من تصريحات وزير خارجية الكويت عن المصالحة الخليجية وراينا القبض على 35 من قيادات الاخوان فى تركيا وليس غريبا على اردوغان عقد الصفقات وبيع الحلفاء ياحلوف العبرة بالنهاية
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