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عبدالعزيز: نشكر الأتراك والقطريين على ما قدموه لنا.. والعالم شهد على وجود رشاوي

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عبدالعزيز: نشكر الأتراك والقطريين على ما قدموه لنا.. والعالم شهد على وجود رشاوي في حوار تونس. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • وسنشكرهم نحن قريبا عندما يقدموا الخوان امثالكم قربان وعربون صداقة حيث نرى افلاس اردوغان وبيع اصول تركيا لقطرائيل ونرى سعى قطر للمصالحة مع دول الخليج الرافضة للاخوان وهو ما رايناه من تصريحات وزير خارجية الكويت عن المصالحة الخليجية وراينا القبض على 35 من قيادات الاخوان فى تركيا وليس غريبا على اردوغان عقد الصفقات وبيع الحلفاء ياحلوف العبرة بالنهاية

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