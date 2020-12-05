رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يجري اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الزوم مع نظيره رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بيرو فاسوني، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا وتعزيز الاستقرار في حوض المتوسط وملف الهجرة وملف الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا وتفعيل اتفاقية الصداقة المبرمة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، كما استعرض العقوري عمل لجنة الخارجية فيما يتعلق بملف الهجرة، مؤكداً ضرورة تظافر جميع الجهود من أجل حلحلة هذه الأزمة وبما يراعي مصلحة دول المنطقة والجانب الإنساني لظاهرة الهجرة والحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لمواجهة هذه الأزمة، وأكد الطرفان أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات بين البلدين الصديقين وضرورة التواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين وأن العلاقات بين البلدين لا يجب أن تقتصر على الحكومات.