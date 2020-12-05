عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني: لغط كبير حول دعوة مجلس النواب، في مدينة غ

عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني:

لغط كبير حول دعوة مجلس النواب، في مدينة غدامس من عدد من أعضائه، وأخرى من قبل رئيسه بمدينة بنغازي، فقد حسم هذا اللغط ما جاء بالبند الأول من المادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 201‪4م. والتي تنص على(1- إدارة الجلسات وتنظيم عملية التصويت على القرارات والقوانين وإعلان نتائج التصويب بمساعدة المقرر.)

يتضح جليا من النص أن جلسات مجلس النواب تتطلب إدارتها من المكتب الرئاسي، المكون من الرئيس َونائبيه، وبمفهوم المخالفة فإن غياب المكتب الرئاسي لا يجعل الجلسة صحيحة، ولا اجتهاد مع صراحة النص.

أمام عناد الطرفين، أنصح بالآتي:

أولا، أن لا يصر الزملاء على عقد جلسة في غياب المكتب الرئاسي، ويستمرون في عقد جلساتهم التشاورية.

ثانيا، التواصل مع المكتب الرئاسي، وإقناعه بالحفاظ على كيان المجلس، والتشاور حول جدول أعمال جلسة غدامس.

ثالثا، على المكتب الرئاسي إحترام رأي أغلبية النواب، وتأجيل الدعوة لإجتخاع المجلس ببنغازي إلى موعد لاحق لإجتماع غدامس.

رابعا، على كل الأطراف الإدراك أن العناد يؤدي إلى إنهيار المجلس، وسقوط قبته على رؤوس الجميع.