في لقاء عبر تقنية الفيديو، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغار

في لقاء عبر تقنية الفيديو، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو، النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، يتفقان على ضرورة مواصلة الحوار السياسي للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا.

وأكد معيتيق أن "ليبيا تتوقع الكثير من أوروبا"، بينما أكد كوزولينو أن "الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يمد يده من وجهة نظر سياسية ومن ناحية التعافي الاقتصادي"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.