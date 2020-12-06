امغيب: أردوغان يرفض مسارات التسوية السياسية في ليبيا

اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن ما تقوم به البعثة الأممية لدى ليبيا من اجتماعات ومسارات وحوارات يأتي في مسار، وما تخطط له تركيا وحلفاؤها يأتي في مسار مناهض، في إشارة إلى استمرار تدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا.

وأكد امغيب خلال تصريحات صحفية أن التحشيد العسكري التركي الذي لم يتوقف، ما يدل على أن أردوغان يرفض أي حلول للتسوية السياسية في ليبيا، موضحاً أن أنقرة ماضية في اتجاه الحرب والسيطرة على الحقول النفطية في الجنوب الليبي كمرحلة أولى والتقدم نحو الهلال النفطي وسط البلاد، في استهزاء واضح بقرارات مجلس الأمن وكل ما صدر عن مخرجات مؤتمر برلين.