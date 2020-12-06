المرصد السوري: تركيا تستعد لإرسال مرتزقة جدد إلى ليبيا خلال أيام كشف المرصد ال

المرصد السوري: تركيا تستعد لإرسال مرتزقة جدد إلى ليبيا خلال أيام

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن معلومات، حول نية تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية إلى ليبيا خلال الأيام القادمة؛ في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا عملية سياسية جديدة بعد الاتفاق الليبي- الليبي.

وقال المرصد، عبر موقعه الإلكتروني إن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف «مرتزق» من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلًا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.