المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تتأثر مناطق ليبيا بامتداد منخفض جوي ومرور جبهة ه

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تتأثر مناطق ليبيا بامتداد منخفض جوي ومرور جبهة هوائية باردة ينتج عنه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الغربية وتكون الرياح جنوبية شرقية اليوم معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على المناطق الشرقية، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع انخفاض في درجات الحرارة.

-بينما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي (سهل بنغازي-الجبل الأخضر-جالو والجغبوب)، وبعض مناطق الجنوب الغربي (سبها والمناطق المجاورة لها) مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي ما بين (14-20) م ولا تتجاوز (12) م على المناطق الجبلية، بينما تتراوح على مناطق الشمال الشرقي والجنوب ما بين (18-25) م وتصل على الكفرة إلى (30) م.