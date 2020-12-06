العباني: تمكين الإخوان من مفاصل الدولة يعني الاحتكام للسلاح وتجاوز تفاهمات اللجن

العباني: تمكين الإخوان من مفاصل الدولة يعني الاحتكام للسلاح وتجاوز تفاهمات اللجنة العسكرية. #ليبيا #المرصد
العباني: تمكين الإخوان من مفاصل الدولة يعني الاحتكام للسلاح وتجاوز تفاهمات اللجنة العسكرية. #ليبيا #المرصد
خطة المخابرات العسكرية الاسرائيلية بين الجنوب والشمال
قامت المخابرات العسكرية الاسرائيلية بتكليف دولة الامارات اليهودية وأخواتها من الدول الماسونية بتدريب عدد كبيرمن المرتزقة العبيد من تشاد والنيجر بمنطقة الجنوب بالتنسيق مع فرنسا، وتنفيذالطرطور خليفة حفتر الذي كلف كتيبة طارق من زياد السلفية التابعة دولة يهود السعودية للأشراف على هذه المعسكرات لتحقيق مطالب دولة اسرائيل وهي :
1- سرقة مناجم اليورانيوم الموجودة بين الحدود الليبية التشادية باشراف اماراتي ومباركة حفترية ومعه كلاب النظام الجماهيري وعلى راسهم اليهودي جمعة الزوم.
2- سرقة جبال الذهب ونقلها إلى دولة اسرائيل باشراف اماراتي ومباركة حفترية ومعه كلاب النظام الجماهيري وعلى راسهم اليهودي جمعة الزوم ورعاية فرنسية.
3- أسقاط نظام الحكم التشادي وخلع دريس دبي الذي وقع أتفاقيات تعاون مع دولة تركيا بالاتفاق مع فرنسا واسرائيل .
4- أسقاط نظام الحكم النيجري وخلع رئيسها الذي وقع اتفاقيات تعاون مع دولة تركيا بالاتفاق مع فرنسا واسرائيل .
5- أشعال حرب أهلية بين الدول المجاورة لليبيا بين التشاديين والنيجريين من أجل الأستيلاء على السلطة مقابل أتمام أسرائيل قاعدتها العسكرية بين ليبيا وتشاد .
6- أنشاء قاعدة اسرائيلية على الحدود التشادية الليبية بمباركة الطرطور حفتر وأزلام النظام السابق .
7- موافقة اسرائيل لمصر والسودان على ضرب سد النصهة ودعم جماعة تغراي ضد حكومة اثيوبيا الشرعية.
8- موافقة اسرائيل للجزائر بدعم جبهة البيساريو ضد دولة المغرب مع تدريبهم على حرب الشوارع لاسقاط نظام الحكم في المغرب بالتنسيق مع المانيا ودعم اسرائيلي .
وهذه المعلومات من مصادرنا بدولة الامارات العربية التي تنسيق مع المخابرات العسكرية الاسرائيلية مباشرة بتواجدة جنرالات عسكرية اسرائيلية بالامارات، كما قامت المخابرات العسكرية الاسرائيلية دولة تركيا وقطر بالتسيق مع الطراطير الغرب بقيادة مصراتة بإنشاء قواعد تركية في مصراتة والوطية وتجهيزهم بأحدث التقنيات العسكرية التي تعمل لمصلحة المخابرات العسكرية الاسرائيلية بالتنسيق مع الجزائر وتونس بدعم أمريكي ومن خلال مصادرنا المتواجدة بين أطراف الليبية في الشرق والغرب يعملون على تدريب المرتزقة والاعداد لهجوم كبيرة مصراتة من قبل قوات الطرطور حفتر وازلامه بدعم مصري – أماراتي – روسي – فرنسي، وكذلك مصراتة وتعملون على تدريب عداد كبيرة من المرتزقة والهجوم على قوات الطرطور حفتر في سرت و الجفرة لسيطرة على منابع النفط والسيطرة على المؤاني النفطية بدعم قطري – تركي – أمريكي – بريطاني بالتنسيق مع حلف الناتو، وحسب المعلومات القادمة من داخل كتيبة طارق بن زياد قام صدام حفتر باستدعاء الكانيات وطلب منهم وضع حد لحنان البرعصي فقام الكانيات بتصفية حنان البرعصي في اليوم الثاني مباشرة … خلال فترة حكم جون بايدن سيكون هناك كوارث سياسية وعسكرية .
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