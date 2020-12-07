القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تصدر بيانا بخصوص تطور الوضع الميد

القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تصدر بيانا بخصوص تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة
تؤكد فيه التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل اليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.
القيادة العامة للجيش الليبي، تعرب عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات واسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.
وبناء على ذلك اصدرت قيادة الجيش تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحةأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري.
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