القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تصدر بيانا بخصوص تطور الوضع الميد

القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تصدر بيانا بخصوص تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة

تؤكد فيه التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل اليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.

القيادة العامة للجيش الليبي، تعرب عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات واسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.

وبناء على ذلك اصدرت قيادة الجيش تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحةأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري.