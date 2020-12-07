مصر وفرنسا.. تفاهم مشترك بشأن ليبيا وشرق المتوسط قال المتحدث الرسمي باسم الرئاس

مصر وفرنسا.. تفاهم مشترك بشأن ليبيا وشرق المتوسط

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ، بسام راضي إن هناك دوائر تفاهم مشتركة كبيرة في المواقف بين القاهرة وباريس تجاه عدة قضايا إقليمية منها الوضع في شرق المتوسط والبناء والتعاون ونبذ التوترات والمشاكل والاستغلال الأمثل لثروات المنطقة لصالح شعوبها.

وأضاف راضي في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في زيارته الحالية إلى فرنسا، إن القضية الليبية ستكون من القضايا المحورية محل النقاش بين الرئيسين السيسي وماكرون، مشيرا إلى وجود شبه تطابق في مواقف البلدين من رفض التدخل الخارجي، ورفض التعامل مع الميليشيات ونقل المقاتلين الأجانب من العراق وسوريا إلى ليبيا، فضلا عن الاقتسام العادل والشفاف لكل الثروات.