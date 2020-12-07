المركز الوطني للأرصاد الجوية : – أجواء باردة تتأثر بها أغلب مناطق الشمال خاصة ا

المركز الوطني للأرصاد الجوية :

– أجواء باردة تتأثر بها أغلب مناطق الشمال خاصة المناطق الجبلية وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة أحيانا من يوم الغد.

– بينما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي خاصة مناطق الجبل الأخضر- جالو والسرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

– تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال-غدامس- الحمادة والجفرة ما بين (13-20) م، وتتراوح أخر الليل والصباح الباكر على المناطق الصحراوية والجبلية ما بين (17-20) م، بينما تتراوح على مناطق الجنوب ما بين (20-25) م وتصل على الكفرة إلى (30) م.