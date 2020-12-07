وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة يؤكد في لقاء مع نظيره التركي جاوي

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة يؤكد في لقاء مع نظيره التركي جاويش أوغلو بأنطاليا، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا جاءت في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين استناداً إلى أسس قانونية وشرعية محلية ودولية، وهي ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين.
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ليبيا مباشر
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