وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة يؤكد في لقاء مع نظيره التركي جاوي

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة يؤكد في لقاء مع نظيره التركي جاويش أوغلو بأنطاليا، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا جاءت في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين استناداً إلى أسس قانونية وشرعية محلية ودولية، وهي ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين.