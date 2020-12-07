صحيفة #المرصد توسع شبكتها بعدد من المنصات والخدمات الجديدة إحتفاءً بمتابعيها ت

صحيفة #المرصد توسع شبكتها بعدد من المنصات والخدمات الجديدة إحتفاءً بمتابعيها

تحتفي صحيفة المرصد اليوم بوصول عدد متابعيها على فيسبوك إلى مليون متابع ، وبذلك تطلق هوية بصرية وعددًا من الخدمات الجديدة وهي النسخة الإنجليزية المطورة #AlmarsadLy عبر فيسبوك وموقع Alamarsad.co/en إضافة إلى" #ميديا_المرصد " وستكون الأخيرة مخصصة لإنتاج التقارير المرئية والفيديوغرافيك .

وفي إطار السعي إلى التطوير المستمر ، تطلق المرصد أيضًا ضمن شبكتها خدمة " #المرصد_شك " وهي منصة مخصصة لتفنيد الأخبار الكاذبة والإشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وفي الوقت الذي تستعد فيه إلى إطلاق عدد من الخدمات الجديدة خلال الفترة القادمة .. " شكرًا للمليون " . #ليبيا

روابط صفحات الخدمات الجديدة :

الصفحة الإنجليزية :

https://www.facebook.com/ObservatoryLyEn

صفحة المرصد شك :

https://www.facebook.com/AlmarsadCheckLy/

صفحة ميديا المرصد :

https://www.facebook.com/AlmarsadMediaLy/

المرصد تويتر :

https://twitter.com/ObservatoryLY