صحيفة #المرصد توسع شبكتها بعدد من المنصات والخدمات الجديدة إحتفاءً بمتابعيها ت

صحيفة #المرصد توسع شبكتها بعدد من المنصات والخدمات الجديدة إحتفاءً بمتابعيها
تحتفي صحيفة المرصد اليوم بوصول عدد متابعيها على فيسبوك إلى مليون متابع ، وبذلك تطلق هوية بصرية وعددًا من الخدمات الجديدة وهي النسخة الإنجليزية المطورة #AlmarsadLy عبر فيسبوك وموقع Alamarsad.co/en إضافة إلى" #ميديا_المرصد " وستكون الأخيرة مخصصة لإنتاج التقارير المرئية والفيديوغرافيك .
وفي إطار السعي إلى التطوير المستمر ، تطلق المرصد أيضًا ضمن شبكتها خدمة " #المرصد_شك " وهي منصة مخصصة لتفنيد الأخبار الكاذبة والإشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
وفي الوقت الذي تستعد فيه إلى إطلاق عدد من الخدمات الجديدة خلال الفترة القادمة .. " شكرًا للمليون " . #ليبيا
روابط صفحات الخدمات الجديدة :
الصفحة الإنجليزية :
https://www.facebook.com/ObservatoryLyEn
صفحة المرصد شك :
https://www.facebook.com/AlmarsadCheckLy/
صفحة ميديا المرصد :
https://www.facebook.com/AlmarsadMediaLy/
المرصد تويتر :
https://twitter.com/ObservatoryLY
أضف تعليقـك