عقيلة صالح يشدّد على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان شدّد رئيس مجلس النو

عقيلة صالح يشدّد على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان

شدّد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان قبل الدعوة لاتخاذ أى قرارات تخص الرئاسة، مشيرا إلى أن هذه اللائحة بها عيوب ويجب العمل على تعديلها في أقرب وقت وضرورة التئام المجلس.

و قال عقيلة صالح ،إن زياراته المستمرة ما بين القاهرة و موسكو ، شغلته عن حضور جلسات البرلمان ،مشيرا أنه فوجئ بطلب عدد من النواب الذهاب لعقد جلسة في مدينة طنجة المغربية بدون التنسيق معه.

و أضاف صالح إلى أنه لا يتمسك بالرئاسة ويدعو الجميع إلى التوافق ولم الشمل.